Alcalde de Mendoza oculta información sobre desaparecidos: familiares de trabajadores

El presidente municipal de Camerino Z. Mendoza, Héctor Rodríguez Cortés, no ha querido proporcionar mayor información que pudiera ayudar a localizar a los cuatro trabajadores de una empresa de telecomunicaciones que fueron reportados como desaparecidos el pasado 8 de diciembre.

Así lo señaló Jessica Blanco Tinoco, esposa de Víctor Manuel Adell Sánchez, uno de los desaparecidos y quién fue visto por última vez en las instalaciones de Tránsito Municipal, lugar al que acudió para pagar una multa.

"El alcalde nos dice que no tiene conocimientos que las pocas cosas que él sabía se las dijo a Fiscalía y que él no puede hacer nada, entonces yo sí necesito que el gobernador y el Presidente de la República me den una solución".

Señaló la mujer en una conferencia de presam realizada en Xalapa.

Jessica recordó que su esposo Víctor desapareció junto con Antonio Sánchez López, Ileana López Espidio y Honorio López Espidio, todos trabajadores de la empresa UGI Telecomunicaciones.

"Él estaba en Orizaba en la casa de un primo, le habla un trabajador y le comenta que Tránsito los paró y que fuera a pagar una multa. Mi esposo de traslada de Orizaba a Ciudad Mendoza, estaba arreglando para pagar la multa y ahí desapareció".

A su vez, señaló que al menos 12 elementos de Tránsito Municipal que podrían conocer el paradero de los cuatro desaparecidos están ausentes desde entonces, lo que resulta determinante para hallarlos.

"Yo quiero saber dónde están los tránsitos, porque ellos tendrían que saber dónde está mi esposo, porque ellos también están desaparecidos y resulta que el presidente me dice que él no sabe dónde se encuentran".

Jessica confirmó que la carpeta de investigación fue remitida a Xalapa, aunque reiteró que las autoridades siguen sin proporcionarles mayor información, por lo que reiteró el llamado al gobierno debido a que podría tratarse de un nuevo caso de desaparición forzada.