Alcalde de Ixtaczoquitlán asegura que se prioriza apoyo a mujeres

Ante el incremento en los índices de violencia de género que ha tenido el municipio de Ixtaczoquitlán, las autoridades continuarán trabajando con el compromiso de apoyar a las mujeres que se vean en esta situación, pero también en darles información y cursos para empoderarlas, señaló el alcalde Nahum Álvarez Pellico.

Entrevistado tras la inauguración de una obra de drenaje en la comunidad de Zoquitlán Viejo, el presidente municipal reconoció que hay preocupación por este tema, por lo que a lo largo de este mes de marzo, con motivo del Día Internacional de la Mujer, se buscó ofrecerles diversos cursos y talleres para que aprendan temas que les permitan sentirse seguras en diversos ámbitos.

Recordó que organizados por Immujer, el DIF y la Procuraduría del Menor, se ofreció un curso de defensa personal que tuvo buena respuesta, lo mismo que los de primeros auxilios y de prevención del delito, en donde se les proporcionó información sobre los números de emergencia y qué pueden hacer en caso de ser víctimas de un delito.

Comentó que este sábado se llevó a cabo también un curso con el apoyo de la empresa Nissan para enseñar a las asistentes algunos conocimientos esenciales sobre un vehículo, por ejemplo cómo cambiar una llanta, cómo ver la temperatura del automóvil.

"A los talleres han asistido bastantes ciudadanas, eso nos da gusto, porque son actividades que se hicieron para que las aprovechen ellas", apuntó Álvarez Pellico.

Respecto a la obra de drenaje en Zoquitlán Viejo, el presidente municipal señaló que por años a la comunidad no recibió ninguna obra y las calles están en pésimo estado, pero no se puede pavimentar si antes no se cuenta con los servicios esenciales, como es el drenaje sanitario, por lo que primero se introdujeron 540 metros de red de drenaje y se colocaron 39 registros sanitarios.

Destacó que si bien esa obra no se vé, si es importante porque repercute hasta en la salud de la población

Durante el evento, uno de los pobladores mencionó que esta localidad tenía aproximadamente 20 años de no ser atendida por la autoridad municipal, por lo que ahora agradecen este servicio básico.