'Al aire' quedaron iniciativas para comunidades indígenas y migrantes en Orizaba

Aunque en la parte legislativa se trataron iniciativas importantes para la población indígena, muchas ya no se concretaron por falta de voluntad política y quedaron sin pasar a votación o bien ya no se contó con el presupuesto para ponerlas en marcha, reconoció el diputado por el distrito de Zongolica, José Luis Tehuintle Xocua.

Recordó que en lo particular propuso la creación del Instituto Veracruzano de Atención a los Migrantes, para lo cual se requería un presupuesto de alrededor de 44 millones de pesos para echarlo a andar, pero no es fácil destinar una cantidad tan grande, por lo que se propuso en cambio contar con unas oficinas con el apoyo de la Comisión de Derechos Humanos, lo cual requería de un techo de entre 4 y 5 millones de pesos, pero no hubo respuesta.

"También se metió la iniciativa para el tema del voto migrante, la cual ya no fue dictaminada, no entró en sesión porque no metió la propuesta la coordinación", apuntó.

Tehuintle Xocua agregó que también quedó en el aire lo de las Casas Indígenas, en donde se buscaba que en algunas regiones o municipios con alto flujo de migración hubiera un espacio en donde se pudiera apoyar a dar solución a los problemas y necesidades que llegan a tener los connacionales que han migrado.

Tehuintle Xocua lamentó que en momentos en que se aprobó el reconocimiento de las poblaciones indígenas como sujetos de derecho público, no haya habido voluntad para atender problemáticas de estas comunidades y apoyar las necesidades de este sector, por lo que ahora se espera que la nueva ley no quede en letra muerta.