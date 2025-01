"Ahora sí tenemos gobernadora en Veracruz": García Trujeque

El integrante del Comité Ejecutivo Nacional del SUTERM, Víctor García Trujeque, señaló que al frente del Centro Nacional de Control de Gas Natural (Cenagas), Cuitláhuac García Jiménez hará lo mismo que por el estado, "nada".

"Ahora sí tenemos gobernadora, antes no lo teníamos y también lo dije cuando era gobernador (Cuitláhuac García), saben que a mí no me da miedo declarar lo que es", apuntó en entrevista al término del homenaje a los Mártires de Río Blanco.

Al preguntarle qué se espera del ex mandatario estatal al frente de Cenagas, remarcó que lo mismo que hizo en su periodo en Veracruz, "nada".

Señaló que por el contrario, hoy ve a Rocío Nahle García actuar con mucha responsabilidad, lo mismo que a la presidenta, Claudia Sheinbaum.

García Trujeque mencionó que tenía sus dudas en cuanto a la reforma eléctrica, pero hoy considera que sin duda va a beneficiar al país y a la población y es algo que ya está viendo la gente.

Indicó que el 2025 tiene que ser de los mejores para el país y la gente y todos los años hay contrataciones en el Sindicato Único de Trabajadores Electricistas en la República (SUTERM).

"No puedo decir ahorita cuántas plazas. Nosotros tenemos una plantilla que se van jubilado y se van cubriendo", apuntó.

En cuanto a proyectos, comentó que se seguirá dando mantenimiento a la infraestructura eléctrica que hay pero también se apostará a la energía renovable para seguir abriendo nuevos panoramas y el país siga con su energía eléctrica como hasta hoy.