Agua y medio ambiente, prioridad en agenda legislativa para Veracruz

En medio de un innegable contexto de crisis climática global y de problemas por el agua, el candidato al Senado de la República por la coalición que encabeza Morena, Manuel Huerta Ladrón de Guevara, resaltó en entrevista para IMAGEN DEL GOLFO, que se defenderá a Veracruz de la minería a cielo abierto o tóxica, pues es la lucha de la población por el agua y el medio ambiente.

El trabajo es rumbo a una reforma constitucional que privilegie el agua como recurso vital y derecho humano, por encima de cualquier otro interés.

Es deber desde el Senado de la República, en el Poder Legislativo, así como en todos los niveles gubernamentales, defender los recursos naturales para estas y las próximas generaciones de vida, refirió.

Entonces, la defensa del agua y de los recursos naturales será, desde el Senado de la República, no solamente para Veracruz, sino para todo México, resaltó el integrante de Morena, ex delegado de Bienestar en el estado, Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara.

El tema es amplio, complejo y prioritario en las agendas gubernamentales. Se trata de los recursos vitales. Por ello, de la mano con la defensa del agua y el medio ambiente, debe seguirse avanzando en medidas como regulación del uso de plásticos y otros temas, todos en favor de la defensa de los recursos naturales.

En entrevista en las oficinas de IMAGEN DEL GOLFO en Xalapa, se refirió a la par, al tema del bienestar animal y la defensa legal contra el maltrato animal, pues es un asunto, expuso, que también tiene que ver con la conciencia y la salud mental de la población, por lo que dio a conocer algunas de sus propuestas en torno a estos temas.

LÍQUIDO VITAL: YA HUBO INTENTO DE PRIVATIZAR AGUA Y PEPE YUNES ESTUVO A FAVOR

Al abordar el tema del agua, Manuel Huerta recordó que "sin duda estuvo el intento en la LV Legislatura federal para privatizar el agua, era senador para vergüenza de los veracruzanos este ciudadano - José "Pepe" Yunes Zorrilla- y otros que allí andaban siempre de la mano del PRIAN, con la intentona de privatizar el agua en la Constitución, y la paramos un grupo de diputados con quienes yo intervine, lo logramos detener a pesar de que éramos minoría, porque teníamos mayoría en las calles. Eso no evitó que Peña Nieto ejerciera este ejercicio -de entregar concesiones de agua horas antes de concluir el mandato-".

Tales ejercicios, es decir, las concesiones entregadas por Enrique Peña Nieto, fueron deshechos mediante Decreto con vedas por el presidente Andrés Manuel López Obrador, destacó Manuel Huerta Ladrón de Guevara. Pero antes, ya se habían hecho otras entregas de recursos naturales por PAN-PRI y aliados, y ahí es una lucha más dura para combatir el tema de derechos otorgados.

Sin embargo, el tema de las concesiones de agua tiene que seguirse revisando, reiteró el aspirante al Senado, pues "aunque en el gobierno de la Cuarta Transformación se ha logrado en zonas críticas como Coahuila, Durango, donde se llevó obras de infraestructura para darle agua a la población, es mucho lo que hay que hacer.

Además, hay que hacer algo más que revisar las concesiones, detalló, "estamos hablando de una reforma constitucional que vuelva a dejar en claro que el agua es un derecho humano y que necesitamos estar bajo los estándares internacionales de la Organización Mundial de la Salud, cada ciudadano debe tener promedio de cien litros de agua en cantidad y calidad para su consumo, para su uso doméstico".

Asimismo, se busca que también "en el campo las concesiones se revisen y en la ciudad, porque el 70 por ciento del agua que está concesionada es para el campo, pero no tiene la tecnología, probablemente no la están usando, no sabemos, o se desvía para otros usos; lo mismo ocurre en las ciudades. Hay muchas fugas en las ciudades, producto de las nulas inversiones. No hay una política de cultura de manejo adecuado del agua y hay mucha corrupción en las obras que se tienen que hacer para generar estas soluciones".

No hay que olvidar, indicó, que en el caso del estado de Veracruz, en la zona de Veracruz-Boca del Río, "el PRI y el PAN han privatizado el uso del agua, haciendo un robo de más de 3 mil millones de pesos, por lo que yo he podido leer, ante falta de auditorías al propio organismo que dictaminaron y hay nula inversión. Estamos revisando pues, estos procesos privatizadores para revertirlos sin ninguna duda, y que puedan los municipios, el estado, hacerse cargo de la responsabilidad de que el agua sea derecho y no mercancía".

LUCHA DE POBLACIÓN, FUNDAMENTAL; JALCOMULCO, UN EJEMPLO

En todo este contexto de defensa del agua y los recursos naturales de Veracruz, es fundamental la lucha de la población, enfatizó Manuel Huerta Ladrón de Guevara, candidato al Senado de la República por Morena, PT, Partido Verde y Fuerza por México Veracruz.

Recordó que la lucha de la población ha sido lo que ha frenado no solamente proyectos de minas a cielo abierto, llamadas también tóxicas o de tajo; sino proyectos destructivos como el que se pretendía en el río en Jalcomulco.

"Hubo gente interesada aquí cerca en Jalcomulco, en hacer un destrozo ambiental, pretendiendo quitar el río a los pobladores, y eso ha demostrado que la población defiende el agua y la sabe usar para su desarrollo regional, pues ahí está una fuente turística que ha permitido que los chavos se queden en sus comunidades, y no lo que pretendía Odebrecht con Claudio X González de hacer un negocio con la hidroeléctrica".

Ante todo ello, es muy importante la Reforma Constitucional y, derivado de ello, una Ley General de Aguas "que ya está en el Senado esperándonos, de un movimiento muy poderoso que se llama Agua para Todos y Todas, que logró 300 consensos en más de 400 asambleas populares en todo el país".

CONTRA MINERÍA A CIELO ABIERTO

Esta iniciativa en defensa del agua, explicó, "también impide que se dé la minería a cielo abierto, tóxica; impide que el fracking se siga usando como un mecanismo de producción, entre otras virtudes que tiene tanto la Reforma Constitucional como la Ley General de Aguas.

Además se tiene que vincular con otros procesos que dejen claro que la riqueza del agua tiene que servirle a los mexicanos, sobre todo en el campo, porque hay que potenciar la producción del campo. Hay una ley que estamos preparando de agroecología; ya hemos logrado discernir que con escalas productivas importantes, insumos que produce la propia comunidad, hay una producción más rica y menos dañina para la naturaleza".

Desde hace cerca de quince años, la población ha mantenido lucha para frenar proyectos mineros a cielo abierto en la zona de Actopan y Alto Lucero. Esa lucha, dijo, ha sido respaldada por la Cuarta Transformación y seguirá siendo respaldada desde el Senado, en su caso.

-Puede estar entonces tranquilo Veracruz al respecto, con usted en el Senado?

"Sí, pero no sólo por mí, sino por el propio pueblo que siempre ha defendido el agua y sus recursos", resaltó.

LEY CONTRA EL MALTRATO ANIMAL

El tema de maltrato animal afecta a las sociedades, refleja falta no solamente de cultura sino de conciencia y, ante ello, organizaciones civiles han buscado que se penalice el maltrato no solamente en algunos estados, sino en todo el país, esto es, que haya una reforma a nivel federal para castigar e inhibir el maltrato animal.

Al respecto, Manuel Huerta Ladrón de Guevara acentuó que "está ya la propuesta de reforma Constitucional las leyes que eviten el maltrato animal. No hay que llegar a los extremos, porque finalmente también tiene que ver con lo que está proponiendo Claudia -Sheinbaum- a la par, que no nada más es regulaciones para evitar el maltrato, sino un trabajo de sanidad mental en la población, porque necesitamos estar muy enfermos de la mente para provocar tanta violencia contra la humanidad, y esto incluye a la gente y todos los animales, quizás se ve más por la cercanía del perrito y el gatito con el ser humano, pero -el respeto- debe ser para toda la naturaleza".

URGEN MECANISMOS DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE

Manuel Huerta enfatizó que se necesitan establecer "muchos mecanismos de protección al ambiente, porque finalmente ya hoy vemos el impacto negativo, no sólo en esta región o en el estado de Veracruz, el deterioro ambiental, el cambio climático ya nos está llegando al parejo, entonces necesitamos tomar medidas más decisivas, más certeras para cuidar el ambiente".

Por ello, la regulación del uso de plásticos en todo el país, está entre una de las tantas medidas que se tienen que tomar para cuidar el agua, los recursos naturales y garantizar el abasto para la población actual y las pequeñas y futuras generaciones.

Es necesario revisar un poco la historia y tomar conciencia de que dista mucho el medio ambiente como está ahora, de cómo estaba hace 40 años. Es preocupante, manifestó, y por ello es fundamental pensar no solamente en el mañana, sino en lo que ya está pasando con el agua.