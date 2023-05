Agua Dulce se solidariza con ex agente de Tránsito

Luego que Imagen del Golfo informara sobre las pésimas condiciones en la que vive el veterano ex agente de tránsito, Maximiliano Zapata Sánchez, mejor conocido en la ciudad como ´Job´, recibió mientras de apoyo de la población de Agua Dulce.

Organizaciones altruistas y agrupaciones como la unión de taxistas o Cebisfe, entregaron el apoyo alimentario, ya que el ex oficial que trabajó por casi 30 años, no cuenta con trabajo por lo que hay días que no tiene que comer.

Tras sufrir el abandono de su familia, ahora en total soledad sobrevive de la caridad de las personas que le regalan en ocasiones algo para alimentarse, debido que por su hipertensión en ocasiones no puede ni pararse, debido que se siente muy débil.

A pesar de la ayuda que ha recibido, actualmente requiere de dinero para comprar sus medicamentos, por lo que agradecerá a las personas que puedan realizar un depósito o transferencia bancaria a la cuenta de BanCoppel 4169 1604 0890 0729 o también pueden presentar en la calle Juventino Rosas de la colonia El Muelle.