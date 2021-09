Luego de que un sacerdote de Coahuila cuestionara a su feligresía durante una homilía el por qué no se mataba a la mujer que abortara, pues ya no servía para nada, agrupaciones feministas lamentaron el discurso de odio , pero también conminaron a las autoridades a actuar para sancionar esta conducta.

"Vamos a matar a todos los niños porque nos estorban. El niño no se puede defender y, sin embargo, lo destruimos en el vientre de la madre. Por qué no matamos a la mamá, que tampoco va a servir para nada. Una mujer que aborta ya no sirve para nada, está hueca, moral, física y psicológicamente, una mujer que siempre va a estar amargada...", fue parte de lo que expresó el sacerdote.

Noticia Relacionada Talibanes permitirán a mujeres estudiar la universidad, pero separadas de los hombres

Al respecto, la integrante de Marea Verde Altas Montañas, Luz María Reyes Huerta, consideró muy preocupante esta polarización que se ha dado a raíz del dictamen de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), al declarar inconstitucional la penalización del aborto.

"Es un verdadero discurso de odio hacia las mujeres lo que están promoviendo, incluso poniendo en riesgo la vida de las mujeres, porque obviamente la feligresía ve como un referente, como una autoridad a estos curas", señaló.

La abogada consideró que es una situación grave, ante la cual tiene que intervenir la Secretaría de Gobernación, porque su libertad de culto tiene un límite y habría que ponerlo a este sacerdote en especial.

Indicó que bajo ningún tipo de argumento religioso se puede permitir que se fomente este tipo de discurso.