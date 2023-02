Tras ser liberado, agradece el apoyo alcalde de Río Blanco; confirma ha recibido amenazas

El alcalde de Río Blanco, Ricardo Pérez García, fue puesto en libertad tras su detención el pasado sábado 18 de febrero, por medio de un video manda un mensaje agradeciendo el apoyo que recibió en estos seis días de encierro.

"Quiero externarles mis más profundo agradecimiento por todas las muestras de cariño mostradas hacia mí, por sus oraciones que llegaron a oídos del todo poderoso. En una de las pruebas más difíciles de mi vida"

En dicho video, agradeció a integrantes de su familia por el apoyo otorgado en estos días de encierro.

"Como cualquier ciudadano, lleve un proceso legal del cual he salido librado, por probar mi inocencia sin ningún beneficio como persona. Quiero compartirles que me siento afortunado de tener a mi lado a una mujer que mostró fortaleza y muestra de amor inmenso, gracias Fabiola por no abandonarme ni dejarme solo ningún minuto, desde que toda esta pesadilla empezó, por creer en mí, por demostrar en cada momento en mi inocencia y no dejar de luchar hasta lograr comprobarla.

A mis hermanos por todo su apoyo, pero sobre todo a cada uno de ellos, por demostrarme la hermandad no solo se lleva en la sangre, si no, en el alma y también el cariño sincero que solo se expresa con acciones y bondad.

A mi madre, por hacerla pasar por esta incertidumbre. Te amo madre, gracias por todos los valores inculcados"

También, mencionó a las personas con las que convivió mientras su situación resolvía.

"A las personas con las que conviví estos días, gracias por darme siempre palabras de aliento a pesar de su difícil situación, no olvidaré su generosidad, en especial a uno de ellos, por compartirme un abrigo en las noches frías. Espero este mensaje les llegue por medio de un familiar y que dios resuelva pronto su situación."

Recibió amenazas

Ricardo Pérez, apuntó que desde su llegada al Ayuntamiento de Río Blanco, ha recibido amenazas a lo cual, pone en riesgo su integridad y la de su familia.

"Desde la llegada al Ayuntamiento de Río Blanco, hemos luchado por transformar a nuestro municipio, esta responsabilidad es una lucha, la cual ha conllevado a recibir amenazas y poner en riesgo mi integridad física y la de mi familia."

Por último, agradeció al Gobernador del Estado, Cuitláhuac García Jiménez, por su interminable apoyo mostrado.

"Agradezco el concepto en el que me tiene el Gobernador hacia mi persona, como funcionario y como ser humano, Continuaremos trabajando para que Río Blanco siga en la ruta del progreso"