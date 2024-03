Afrojack: el DJ anuncia concierto gratis tras cancelación en Cumbre Tajín

Desde el anuncio de Cumbre Tajín, el DJ Afrojack, era uno de los artistas más esperados para presentarse el pasado 23 de marzo, en el festival musical, aunque de último momento se canceló el concierto, lo que causó algunos descontentos entre los asistentes y foráneos que fueron desde otros estados para poder disfrutar de su show.

La cancelación fue tan repentina, que se especuló que Afrojack daría un show en otro país, razón por la que no asistió a Cumbre Tajín, aunque no se confirmó nada.

Fue el domingo que el DJ, publicó en sus historias de Facebook, un mensaje explicando porqué se canceló su concierto.

"Acabo de despertarme con mensajes de fans muy decepcionados en México. Me dijeron que el espectáculo fue cancelado porque el festival no pudo realizarlo. No puedo esperar a estar en México para festejarlo contigo. ¡¡Mi equipo y yo intentamos encontrar un socio confiable para hacer que el espectáculo se realice lo antes posible!!", compartió en Facebook.





Y horas más tarde, subió una historia explicando lo sucedido, prometiendo hacer lo necesario para organizar un concierto totalmente gratis para los fans que estuvieron esperando verlo tocar, y así compensar la cancelación.

"Solo haré un show gratis para compensar a todos los que estuvieron anoche esperando. Los quiero mucho, lamentó lo que pasó".

Detalló.

"Para todos mis amigos que iban a estar anoche en México, no sé qué haya pasado, ni tampoco sé qué les estén contando. Aunque no debería publicar este mensaje, pero sin duda, alguien cometió una equivocación. No voy a decir más, pero alguien se equivocó. Algo que sí sé es que los quiero mucho y nunca los dejaría tirados, y nunca les diría que no iré a un show. Así que hagamos un show gratuito en algún punto de los siguientes dos meses. Voy a ir con ustedes y necesitaré su ayuda", se puede leer en el mensaje.





Aunque, hasta el momento se desconoce cuándo se realizará el show, pero el DJ prometió compartir su música de forma gratuita.

