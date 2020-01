Advierte Morena sanciones por participar en 'congresos falsos'

La dirigencia estatal y nacional de Morena advirtió que habrán de castigar a los militantes que participen en el Congreso Nacional al que se ha estado convocando en últimos días a través de diversas redes sociales, ya que estos son fuera de los estatutos.

Recordaron que fue a finales del año pasado cuando se declaró que no existían las condiciones para que se realizaran las asambleas distritales para la renovación de la dirigencia, debido a las irregularidades en ellas, que incluyeron alteración de votos, un padrón poco confiable e incluso episodios de violencia.

El consejero nacional de Morena, Vivían Ahri Bautista Ahuja, precisó que por ello el 25por ciento de las mismas no se realizaron y 60 por ciento presentaron impugnaciones, hechos que llegaron incluso hasta la evaluación del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

De ese modo esa instancia ordenó al partido no sólo la cancelación de dichas asambleas, sino también depurar el padrón a través de un proceso de reafiliación y credencialización de la militancia. Por lo que agregó que en breve habrá precisamente de comenzar este proceso para actualizar los datos de quienes realmente son militantes "y han trabajado por el partido".

"En suma, la falta de condiciones para una sucesión democrática ha sido motivo de la cancelación de dichas asambleas. La actual dirigencia de nuestro movimiento pretende que esas condiciones se modifiquen en pro de un proceso de relevo donde imperen la paz y el debate, sin aparición de prácticas ajenas a los valores de nuestro partido.

"La idea de fondo de la actual dirigencia no es prolongar su cargo en Morena, sino evitar con firmeza sanciones provenientes de la autoridad electoral y, también, evitar la participación del TEPJF en la evaluación de nuestro proceso interno.

"Es por ello, que conminamos a la militancia a que no participe en actos fuera de estatuto, como lo es esa convocatoria que existe en redes, ni que secunde a quien de manera extemporánea quiere recabar firmas de delegados que no asistieron a asambleas carentes de quórum o pretende darle carácter de delegados a militantes que no lo son, hechos que han ocurrido en Veracruz", acotó.

Advirtió que ello no sólo son prácticas ajenas a la democracia interna del partido, sino que pueden derivar en castigos de la autoridad electoral en perjuicio de todos.