Adoptan medidas por COVID-19 en palacio de Orizaba

Los ciudadanos que no permitan que se les tome la temperatura y que no use cubrebocas o gel antibacterial no podrán ingresar al Palacio Municipal de Orizaba a realizar trámites, esto por seguridad de los usuarios y de los empleados, dio a conocer el coordinador médico del ayuntamiento, Víctor Hugo Bonilla Saldaña.

"Por indicaciones del coordinador municipal de Protección Civil se restringe el acceso a las personas que se nieguen a acatar las indicaciones sanitarias para el ingreso al Palacio Municipal; se debe de preservar la calidad en cuanto a los ingresos a las áreas gubernamentales, entonces en este caso si alguna persona no lo acepta tenemos que decirle que no puede ingresar".

Puntualizó que el termómetro electrónico no cuenta con un láser y mucho menos daña la piel como señalan quienes se niegan a que se les tome la temperatura.

"Simplemente se trata de un pequeño foco que señala el punto que se está verificando; el motivo por el cual se realiza en la frente obedece a que varían dos grados si se checa en otra parte del cuerpo como el brazo. Si yo me tomó la temperatura en la frente y me la tomo en el brazo van a salir hasta dos grados distintos".

Afirmó que realizando pruebas el termómetro funciona en óptimas condiciones al usarse expresamente en el área de la frente; "los termómetros digitales que se están utilizando tiene la función de que envían lo que es una información hacia la frente y de rebote el software que tiene el aparato y dice la temperatura que tiene".

Llamó a la población a no hacer caso a falsas informaciones, que señalan que los termómetros digitales podrían ocasionar daños en la piel o en los ojos.

"Es muy importante tener una fuente confiable de información como la FDA o bien de investigadores neurólogos y oftalmólogos que se refieren al respecto de que no hace daño a los ojos o al cerebro, no mata neuronas".

Detalló que los lugares habituales para tomar la temperatura son la boca, la axila y el recto con los termómetros de magnesio; pero en la actualidad no se pueden ocupar este tipo de aparatos porque sería un foco de contaminación, por ello es que se creó el termómetro digital.

Finalmente, el funcionario admitió que es muy difícil andar con una mascarilla KN95 o bien usando un cubrebocas, pero aseguró que es indispensable para el ingreso al inmueble como una medida de prevención.