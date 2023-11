Adolescente despierta dudas sobre su identidad al intentar entrar a escuela veracruzana

Una adolescente de 17 años de edad se encuentra bajo resguardo de las autoridades del Sistema DIF Municipal de Ixtaczoquitlán y Orizaba, luego de que pretendió ingresar uniformada a la Escuela Secundaria Técnica Industrial número 4 de Orizaba, pero debido a su edad y características fue interceptada en la entrada por los directivos ya que no pertenecía a la institución.

GENERA DUDAS SOBRE SU IDENTIDAD

Se desconoce si la joven perdió momentáneamente la memoria o haya consumido algún tipo de droga ya que le provocó que no recordara algunas cosas de su vida.

A través de las redes sociales, las autoridades solicitan el apoyo de la ciudadanía en general para localizar a la madre de la adolescente supuestamente de nombre Jenny Martínez López, de 39 años y con domicilio en Potrerillo Pueblo, de Ixtaczoquitlán.

De acuerdo a la joven, su mamá quien aparentemente trabaja en la empresa de mangueras industriales AKWEL (aunque no existe registro de ella en la planta de Ixtac y Orizaba), le dijo que se pusiera el uniforme y se fuera a la escuela - la Técnica 4-, a la cual recientemente había anotado.

Según los directivos de la Técnica 4, la alumna entró como un alumno normal pero el personal se dio cuenta de que no correspondían sus características porque llevaba el pelo pintado, maquillada, con las uñas pintadas y ahí no los dejan entrar así, además de que su edad no correspondía.

El personal de la técnica la intervino y debido a que no supo dar una explicación clara, se solicitó la inmediata intervención de la Policía y del personal del Sistema DIF Municipal de Orizaba como de Ixtaczoquitlán, ya que presumiblemente la madre trabaja en una empresa que está asentada en ambas municipalidades.

Las autoridades buscaron vía presencial a la madre en ambas empresas pero no tienen registro de ella; también la llevaron a la Localidad de Potrerillo dónde aparentemente vive, pero tampoco se ubicó su domicilio, por lo que hasta el momento, permanece bajo resguardo de las autoridades del Sistema de Desarrollo Integral de la Familia (DIF) de ambos municipios.

A 24 horas de su intervención, la menor continúa bajo resguardo de las autoridades mientras que la supuesta madre no aparece y tampoco existe registro con el nombre que ella proporciona, por lo que se continúa con la búsqueda y el esclarecimiento de este caso.