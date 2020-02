Admiten en Hospital de Río Blanco falta de medicinas oncológicas

El jefe del área de oncología pediátrica del Hospital Regional de Río Blanco, Víctor Hugo Cabrera García, reconoció que no se cuenta con el surtimiento total del medicamento que se requiere para los tratamientos de los pacientes, pero tanto el director del nosocomio como la Asociación Orizaba Propone A.C. (APOAC) están luchando por contar con lo necesario.

"Vamos llevándola, no con un abasto al 100 por ciento pero sí con el suficiente para que de alguna manera no se atrasen mucho los niños y puedan seguir su tratamiento, que es lo que más influye en sobrevidas y recaídas de los niños", subrayó.

Cabrera García consideró que sin el apoyo de APOAC no podrían hacer gran cosa, pues no solo se trata de los tratamientos antineoplásicos ya que también hay otros que no son de primera intención o utilizados de primera instancia y se tiene que recurrir a la asociación para que se los faciliten.

Agregó que tanto por parte de la asociación como del hospital se está trabajando para solventar esa situación.

Recordó que el Metrotexate es un fármaco que se usa frecuentemente en los niños, sobre todo en los casos de leucemia, pero cuando se dio el desabasto a nivel nacional "no les pegó tanto" porque contaban con el respaldo de AOPAC, por lo que se logró solventar un poco esta parte.

El especialista detalló que actualmente en el HRRB hay 53 niños en tratamiento por diversos tipos de cáncer, así como 32 en vigilancia, que es cuando se evalúa si no tienen recaídas o complicaciones; así como 58 niños que ya superaron la enfermedad y la mitad de ellos está en etapa de curación.