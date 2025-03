Diputada Adanely Rodríguez será candidata de Morena a la alcaldía de Poza Rica

La actual diputada local, Janeth Adanely Rodríguez Rodríguez se perfila como la candidata a la alcaldía por Morena en Poza Rica luego de la dirigencia nacional del partido la nombró Promotora de la Cuarta Transformación.

La legisladora recibió este martes el nombramiento por parte de la presidenta de Morena, Luisa Alcalde.

También te puede interesar... Pedro Miguel Rosaldo va por Coatzacoalcos y Jorge Bonilla por Perote, con Morena

Se espera que realice la solicitud de licencia para separarse de la legislatura veracruzana y pueda tramitar su registro ante las instancias electorales como candidata a la alcaldía de este municipio del norte veracruzano.

Con este nombramiento quedaron fuera de la contienda otros aspirantes como el ex titular de la Sefiplan, José Luis Lima Franco; el ex delegado regional de Bienestar, Emilio Olvera Andrade, la ex sindica, María del Carmen Carballo Vicencio y la ex tesorera, Soledad Rivera Correa, entre otros.

Adanely Rodríguez destacó en la pasada contienda electoral al ser la candidata a la diputación que más votos logró en la entidad.

Antes de llegar al Congreso Veracruzano fue directora de comunicación social de la actual administración que encabeza, Fernando Remes Garza.