Acusan mano negra de director del Tecnológico Nacional de México en Orizaba

Estudiantes del Tecnológico Nacional de México (TecNM) Campus Orizaba denunciaron que a fin de manejar los descuentos en inscripciones de manera discrecional, el director Rigoberto Reyes Valenzuela pretende renovar y vulnerar al comité institucional de becas con el fin de remover a los miembros de ese órgano que fue constituido legalmente el 17de mayo del 2019 e imponer a un estudiante a su conveniencia.

"Hasta el semestre pasado, el Comité de Becas, integrado por la dirección, maestros y estudiantes, otorgaba descuentos al 15 por ciento de la matrícula del instituto con el fin de ayudar a los estudiantes de bajos recursos, eso se resumía en un total de 900 apoyos con descuentos de hasta el 60 por ciento, pero el director se brincó al comité y autorizó 200 más de manera discrecional", explicaron los integrantes del comité.

Comentaron que en su momento cuestionaron al director por esta situación, pues se desconoce a quiénes apoyó, cuando se supone que la idea es ayudar a quienes realmente lo necesitan y en su momento eso se le criticó al ex director Rogelio Camacho, de quien se sospechó malos manejos en esa parte.

En este semestre, abundó, se mantiene ese porcentaje de 15 por ciento de la matrícula, pero se pretende disminuir el descuento a un 10 a 15 por ciento, cuando en estos momentos se necesita una ayuda mayor, de al menos el 60 por ciento.

La pregunta, señalaron, es para qué creó entonces ese Comité, si finalmente va a hacer lo que quiera sin tomar en cuenta a sus integrantes, ni siquiera a la presidenta, a la cual ahora pretende desconocer e imponer a otro alumno.

Recordaron que cuando llegó el director se ofreció ese apoyo a mil 500 alumnos, en ese entonces aún estaba como director interino, y tal parece que sólo ofreció esos apoyos para tener contenta a la gente y que nadie protestara; sin embargo, después investigaron y se encontró que en total hubo descuentos para 3 mil jóvenes, pero una vez como director ya dijo que solo serían 900.

Señalaron que Reyes Valenzuela, a su llegada, ofreció dar resultados, los cuales hasta ahora no se han visto, pues los edificios que se han construido dentro de la institución se generaron con proyectos de la pasada administración.

Hasta ahora, añadieron, se desconoce qué gestiones ha hecho, pues hasta las acreditaciones de carreras que se han logrado ya venían encaminadas.

Igualmente, abundaron, se comprometió a mejorar los laboratorios, como Eléctrica, Química, Mecánica, y que todos los salones iban a tener catedráticos, pero hasta el semestre pasado, pero más de 20 por ciento no llega a tener maestro en salones, lo cual es injusto, pues los alumnos deben tener derecho a todos los servicios, pero lo que ocurre es que casi al final del semestre les ponen a algún maestro que les encarga algunos "trabajitos" y ya con eso evalúan todo un semestre que en la realidad no tuvieron y que a final de cuentas no adquieren la competencia que deberían tener.