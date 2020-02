Acusan desabasto de preservativos en el sector Salud

En el marco del Día Internacional del Condón el coordinador de la asociación civil Sí a la Vida, Alejandro Mendoza Molina, refirió que las dependencias del sector Salud presentan un severo desabasto de antiretrovirales, pruebas de cantidad del VIH, preservativos y programas preventivos contra el VIH-Sida, lo que se ha reflejado en la detección de ocho casos nuevos.

"En el mes de enero en Sí a la Vida detectamos seis casos nuevos, seis masculinos entre 18 y 40 años, ya todos con vinculación a los servicios de Salud, ya todos se están atendiendo en su tratamiento y en lo que va de febrero van dos casos más", comentó.

Sin embargo recordó que no se están haciendo jornadas en vía pública, sino que acuden a sus instalaciones personas que han tenido relaciones de riesgo.

Detalló que de esos ocho casos detectados en estos primeros días del 2020 uno de ellos corresponde a una mujer.

Mencionó que este 13 de febrero, en el marco del Día del Condón, la Secretaría de Salud no está repartiendo preservativos pues, afirma, hay desabasto.

"Hay una pequeña cantidad que la distribuyó la Secretaría en sus programas pero anteriormente nos daban a las organizaciones de la sociedad civil, por un acuerdo con Censida, cinco mil condones mensuales, pero desde hace un año no se da ese insumo", explicó.

Lamentó que no se estén llevando a cabo los compromisos firmados con ONU-sida como una de las estrategias para controlar el VIH; "y no solo por este día, sino en general se tienen problema de desabasto y no hay ni siquiera condones".