¿Acusados por pederastia pueden ser candidatos? AMLO dice que no al abordar caso de ex perredista de Veracruz | VIDEO

En su conferencia matutina, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se pronunció sobre la elegibilidad de candidatos con antecedentes penales para cargos de elección popular.

López Obrador respondió a las inquietudes planteadas con relación a la intención del exdiputado local del PRD, Celestino Rivera Hernández, de buscar la diputación federal en el Distrito 1 de Pánuco como candidato de MORENA.

El presidente señaló que no es posible que alguien con antecedentes penales compita por un cargo de elección popular. MORENA, según explicó, solicita informes a las procuradurías o fiscalías sobre los antecedentes de los candidatos durante el proceso de inscripción.

"Entonces si tiene antecedentes penales seguramente hay denuncias y demás no es posible; sin embargo, no somos aquí tribunal, no podemos hacer aquí ningún juicio sumario. Además, son temas que tienen que ver con la temporada porque hay mucha competencia, hay otros que quieren y se aprovecha para hacer quedar mal a aspirantes", afirmó el mandatario.

AUTORIDADES DEBEN RESOLVER

López Obrador enfatizó que sus opiniones no son definitivas si no se presentan pruebas concretas en contra de una persona acusada de un delito. Solo la autoridad competente puede determinar si Rivera Hernández reúne los requisitos para contender.

Cabe destacar que Celestino Rivera Hernández enfrentó procesos judiciales debido a acusaciones de delitos como pederastia, y pasó más de cinco años en prisión. Sin embargo, en la actualidad se encuentra en libertad.