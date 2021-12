Con esto, la actual mesa directiva que encabeza el ganadero Orestes Mota Vega ya cumplió con su administración, que tiene, según sus reglas de operación, dos años.

Noticia Relacionada Con apoyo ciudadano, alcalde electo de Misantla rehabilita paso a Martínez

Es de apuntar que, si se llega a consolidar su reelección, sería por tercera ocasión consecutiva; por lo pronto, el terreno de proselitismo es un hecho y se piensa que pudiera de nueva cuenta quedar al frente de esta importante asociación de la región y del estado.

La Asociación Ganadera local aglutina a más de 300 socios ganaderos; asimismo, se han estado afiliando más ganaderos, viendo que el trabajo del actual presidente ha sido destacado, apuntando en primera los precios bajos en sus alimentos, así como la venta en la farmacia con precios a bajo costo, el trabajo y la decisión de sacar la procesadora de alimentos de la mancha urbana, iniciando sus labores fuera de la ciudad, con una fábrica que está ubicada a escasos 4 kilómetros de la cabera municipal de Misantla.

En entrevista, Mota Vega dijo que a los proyectos que aún están en proceso debe dárseles continuidad.

"Hoy, nuestro equipo de trabajo, el consejo directivo, qué más quisiera yo que alguien de ellos siguiera, con el mismo proyecto que traemos nosotros, la verdad sinceramente nadie quiere participar, nuevamente me piden a mí que siga yo con esta administración, la verdad con gusto lo hago, me lo piden ellos amablemente y yo voy a seguir, si es que la asamblea general me da la oportunidad de seguir adelante, con gusto lo hacemos", manifestó.