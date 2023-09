Abogan por respeto y derechos de comunidad LGBT en Veracruz para sociedad más inclusiva

Aunque programas en los que participan integrantes de la comunidad LGBT son importantes para visibilizar este sector de la población en Veracruz, es necesario que cada quién brinde respeto a estas personas para lograr una sociedad en la que privilegien los derechos de los demás, señaló el activista Gabriel Reyes.

Indicó que la postura de muchas personas es mantenerse al margen, pues mientras no ocurra a ellos o en su casa, no se meten, pero no se necesita ser la causa para defenderla.

Reconoció que en especial la transfobia es grave pues al ser un sector vulnerable hay quienes se sienten en una posición ficticia más alta y con el derecho a burlarse, a lastimarlos, y lo mismo ocurre con otros sectores vulnerables.

Señaló que independientemente de cuál pudiera ser la identidad sexual con la que se identifican, todo ser humano tiene derecho a la vida, a un ambiente sano, a trabajar, a vivir bien.

Destacó que lamentablemente la sociedad en Veracruz margina a la población trans e independientemente de sus capacidades las aísla y reduce sus posibilidades, por lo que muchas se dedican al trabajo sexual, pero no están ahí porque quieran, sino porque no les quedó otro remedio, pero ese tipo de comentarios sólo normaliza su situación.

Agregó que hoy en día la mayoría de las mujeres trans viven del trabajo sexual, de los shows en cabarets y antros y, si bien les va, tienen su estética o un local porque no les dan trabajo en nada más porque la sociedad no es incluyente.

"Se tiene que trabajar con las nuevas generaciones para que sean tolerantes, que aprendan que si alguien es diferente a ellos y vive diferente merece respeto", apuntó.

El activista invitó a no sólo compartir un video en redes sociales, sino a preguntarse cada quién se puede hacer para cambiar la realidad de los sectores más vulnerables de la población en Veracruz.