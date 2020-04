Abogados en Veracruz, en crisis por contingencia

Una situación difícil están afrontando los abogados por la contingencia sanitaria , ya que al estar parados los juzgados, todos los trámites se han frenado, por lo que no tienen ingresos, indicó Juan Oropeza Flores , secretario del Colegio de Abogados Altas Montañas .

Mencionó que a lo largo del año, en la temporada vacacional les baja el trabajo, pero no habían resentido una situación como la que se vive ahora por la contingencia.

"Es una situación preocupante porque ya tenemos efectivos negativos, como es la falta de recursos para el pago de la renta, de la luz, en el despacho ya mandamos a descansar a los auxiliares, a la secretaria, pues no tiene caso que los tengamos a puerta cerrada", indicó.

El abogado aclaró que eso no significa que a ese personal no se le pague nada, pues la Ley Federal del Trabaja establece que en caso de una contingencia mayor se debe pagar cuando menos un día de salario mínimo diario, lo que representa para ellos un gasto más cuando no hay ingresos.