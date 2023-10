Abogado Reus denuncia a primo de Javier Duarte por amenazas

Luego de dar a conocer hace unos días, que fue víctima de amenazas de muerte, de manera directa por Luis Iván Duarte Dehesa, el abogado Rodolfo Reus Medina acudió a la Fiscalía General del Estado de Veracruz, a presentar la denuncia correspondiente.

Ayer lunes, el abogado presentó la denuncia por escrito ante la fiscal quinta adscrita a la Fiscalía de Investigaciones Ministeriales, en la cual narró los hechos ocurridos en la ciudad de Córdoba el pasado viernes, y donde el señalado es primo del ex gobernador Javier Duarte de Ochoa.

Detalla que el pasado 27 de octubre, en el restaurante Casa Díaz, en la ciudad de Córdoba, ubicado en la calle 15número 516, aproximadamente a las 19 horas fue amenazado de muerte por el primo hermano del ex gobernador Javier Duarte, de nombre Luis Iván Duarte Dehesa, apodado "Yogui".

Comentó que diversos medios de comunicación dieron cuenta de esta situación ocurrida.

Además del escrito, el abogado presentó también como pruebas la factura correspondiente a su consumo en el citado restaurante, así como el comprobante de la operación bancaria con la cual acredita el pago del consumo.

Cabe precisar que tras hacerse pública tal situación, ocurrida el pasado fin de semana, el ex gobernador publicó en sus redes sociales, que él no tenía nada que ver con este asunto.

Incluso, el propio Duarte de Ochoa pidió que no lo involucren en "pleitos de cantina".

De igual forma, cabe recordar que en su momento, tanto el abogado como el ex gobernador tuvieron una confrontación de declaraciones y amenazas por parte del ex mandatario, que al final llegó a un pacto de caballeros, donde no se procedió en su contra, acordado con el también abogado Pablo Campuzano de la Mora.