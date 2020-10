Abandona delegación estatal ISSSTE a derechohabientes en Tuxpan

El peregrinar diario que tienen que vivir los derechohabientes de la clínica Tuxpan del ISSSTE se debe principalmente a un abandono existente por parte de la delegación estatal que a la fecha, sigue sin atender las quejas.

El hospital del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) ha estado en medio de la controversia tras las diversas quejas y fotografías que algunos derechohabientes han hecho públicas, sobre la falta de atención y carencias a las que se enfrentan.

De acuerdo a lo señalado por Francisco Espinoza Priego, integrante del Comité Regional Norte de la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado (FSTSE) han sido en varias ocasiones en las que los derechohabientes han exigido mejoras pero a la fecha, estás no son resueltas.

Desde falta de medicamentos hasta personal insuficiente, además de un inmueble que no está apto para la demanda médica que se tiene diariamente, son las necesidades que quiénes cubren sus cuotas padecen, teniendo incluso que recurrir a una atención particular al estar en riesgo su vida.

"No hay representatividad de parte de la delegación estatal del ISSSTE, nadie da soluciones ni la cara por estas carencias, hasta podría decirse que está instancia está a la deriva ya que no hay delegado oficial y quién está a cargo del despacho no atiende lo que el derechohabiente demanda, que es sólo recibir la atención a la que tiene derecho", recalcó.

Esta situación, considera que ha llegado a rebasar a los directivos de este nosocomio a nivel local, ya que depende de la autoridad estatal sustentar las necesidades y dar respuesta a cada una de las demandas que se registran.

La situación se ha agravado, pues con la pandemia del Covid-19, prácticamente la atención médica a los derechohabientes se ha visto más limitada, siendo aquellas personas con enfermedades crónicos-degenerativos los que más han padecido, pues no reciben incluso ni los medicamentos, que se ven en la necesidad de comprar para sobrevivir.