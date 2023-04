A pesar de recortes, INAH presume logros en Veracruz

No obstante que el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) se ha visto afectado por los recortes federales, se ha adaptado para trabajar con los ayuntamientos y la Iglesia a fin de continuar con el rescate y preservación de los monumentos históricos, indicó José Manuel Bañuelos Ledesma, director del Centro INAH Veracruz.

"Toda la Federación tuvo recortes en la pandemia, ahorita están poco a poco incrementándose los recursos y estamos en la reactivación después de la pandemia", expuso.

Bañuelos Ledesma aclaró que esto no ha impedido que no les ha impedido alcanzar sus metas, pues se han organizado con los ayuntamientos para que les apoyaran con recursos y ellos poner los especialistas, vehículos y combustible y su trabajo, y cuando no había para viáticos los ayudaban las autoridades municipales y con todas se ha trabajado bien, también con los obispos y sacerdotes.

Recordó que ellos regulan el patrimonio y buscan el cumplimiento de la normatividad y los lineamientos vigentes, pero el patrimonio es de todos los mexicanos.

El antropólogo fue entrevistado durante el evento de capacitación que se llevó a cabo en Camerino Z Mendoza con autoridades municipales y estudiantes de arquitectura para fomentar la participación de todos los actores involucrados en la atención del patrimonio.

Durante el evento hubo pláticas en donde se explicó a los presentes qué es el patrimonio, cuáles son las características del INAH, sus funciones y qué ley los sustenta para trabajar en la recuperación de los monumentos históricos.