"Me acaba de caer el veinte. El jueves todavía andaba en Oaxaca y el viernes y sábado en un curso. Hoy me tranquilizo y el lunes empiezo el proceso para empezar a ver, primero entrevistarme con los empleados del Ayuntamiento para ver qué procede", apuntó.

Diez Francos señaló que verá qué movimientos podría llevar a cabo, pero esto es algo que tendrá que analizar primero.

Mencionó que en el área de Tránsito verá qué hacer tras el reciente deceso del delegado Carlos Rivelino Votte Ochoa, a consecuencia del Covid-19, el cual fue muy lamentable pues fue una persona que colaboró con él en dos administraciones y lo sintió mucho, pero la vida tiene que continuar y sabe que desde el cielo él lo habrá de guiar para buscar un buen sustituto.

El alcalde electo indicó que falta poco para que pueda asumir el cargo y cuando lo haga espera que el problema de la pandemia esté minimizado a nivel mundial.

"Esperemos que no tenga un repunte fuerte en el mes de diciembre, en las fiestas, yo lo que he visto es que en el trabajo no es donde se da el contagio, el contagio se da en las celebraciones que se dan en donde la gente convive de cerca", expuso.

El también empresario comentó que los sábados el personal "se va de panchanga" y regresan cinco de ellos enfermos, pero en el trabajo no se están dando los contagios.

El pasado miércoles, en sesión del Tribunal Estatal de Veracruz, se desechó la impugnación que había en contra de la elección en Orizaba por irregularidades en el cómputo de la elección, alteraciones de paquetes y rebase de los topes de campaña, ya que las pruebas se consideraron infundadas.

Previamente se habían desechado algunos procedimientos especiales sancionadores por actos anticipados de campaña.