Personal de la zona, indicaron que algunos fueron citados al Centro Federal de Conciliación y Arbitraje y ahí fue informado que no será recontratado y le darán su liquidación .

"Así hay varios compañeros del área administrativa y operativa que no tendremos trabajo y Capufe ya no firmó contrato con la empresa Esparta Servicios Eficientes SA de CV, pero además Capufe no cumplió con la reforma laboral ni lo que manda el decreto sobre la sustitución patronal", explicaron.

Indicaron que al no absorber a los trabajadores que laboraban en el área administrativa y operativa, la empresa violenta lo que establece la reforma laboral en la sustitución patronal.

Agregaron que Esparta Servicios Eficientes SA de CV también violentó sus derechos laborales ya que les cobraba cuotas para poder trabajar.

Señalaron que entre el personal que va hay operadores de grúas, servicio médico, intendencia y cajeros, quienes desde el primero de enero fueron dados de baja del IMSS, pero seguían trabajando por temor de que los relevaran a todos y borraran sus expedientes.

Sin embargo, indicaron, por la tarde del lunes les llegó el aviso de que este martes deben presentarse para recibir su liquidación.