A gritos exige al DIF Nanchital el pago del apoyo acordado , su discapacidad le impide trabajar

Robinson Daniel López Ramos, ciudadano con discapacidad, realiza reclamo frente al Palacio municipal a la alcaldesa de Nanchital, Esmeralda Mora Zamudio, porque hay atrasos en el pago del apoyo quincenal que le otorga el Desarrollo Integral de la Familia (DIF).

Es la primera vez que el ciudadano, se presenta al palacio municipal para manifestarse a gritos frente al ayuntamiento, porque esta quincena no le fue otorgado el apoyo económico que acordaron darle en el DIF municipal.

"Señora presidenta apóyeme por favor, tenemos un acuerdo, no puedo trabajar, por esa situación me otorgan un apoyo a través del DIF, sé que he cometido errores al reclamar mi derecho, hoy en día no me entregarán el recurso, sí mi madre no va".

Recuerde que presento problemas para llegar hasta las instalaciones, hoy acudió mi madre y no hay dinero, piden que no haga escándalo, pero no hay otra forma en la que me atiendan, por favor, atienda mi situación.

Por otra parte, después de varios minutos que Robinson Daniel externó públicamente su situación, personal del ayuntamiento acudió al parque Benito Juárez, para atender sus peticiones y darle una solución para que dejara de exponerse a un golpe de calor.