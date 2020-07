A adversarios les duele que se atiendan zonas olvidadas: Cuitláhuac García

Al asegurar que como mandatario, Cuitláhuac García ha visitado municipios donde nunca se ha parado un gobernador y solo acudían candidatos en época de elecciones para pedir el voto, de ahí ya no regresaban.

"Les duele muchísimo que hicimos obra pública en zonas tan apartadas donde ellos lo único que hicieron fue a comprar votos si es que se paraban ahí, he ido a municipios donde nunca se ha parado un gobernador en las últimas décadas", respondió a quienes este martes señalaron que no había nada que festejar.

Durante su participación en el programa estatal, A 8 Columnas puso como ejemplo lo que se ha logrado a partir de qué gobierna la Cuarta Transformación.

Les doy una muestra pequeñita de lo que nunca hubiera sucedido si el triunfo del pueblo no llegaba ese 1 de julio del 2018, por lo que puso como ejemplo lo realizado en los municipios de Texcatepec y Zacualpan.

"Texcatepec, ellos habían hecho un puente que se cayó dos veces, pero hoy cuentan con un puente y una entrada digna (...) ahí cerca está Zacualpan, hicimos escuelas, antes los engañaron con que darían computadoras solo hicieron las instalaciones pero nunca llegó el equipo pero hoy ya es una realidad".

Señaló que antes no se realizaban acciones en benefició de la población porque como en eso lugares no podían presumirse "es claro, antes no lo hacían ahí porque no se ve y nadie va a Zacualpan a verlo".

Señaló que el rezago en muchas regiones de Veracruz es de casi 20 años, y ejemplo es esa región de la Huasteca donde falta todo: agua, escuelas, maestros, drenaje y pavimentación.