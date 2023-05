Hasta 6 operadores asesinados en asaltos en carreteras de México: Amotac

En lo que va del año al menos seis operadores agremiados a la Alianza Mexicana de Organizaciones Transportistas AC (Amotac) han perdido la vida durante asaltos y robos al transporte de carga en las diferentes carreteras y autopistas del territorio mexicano, por lo que se continuará exigiendole al Gobierno se refuerce la seguridad.

"De los de nosotros yo creo que unos cinco o seis operadores han perdido la vida. Tenemos diferentes tramos desde Acatzingo, Puebla hasta Cosamaloapan, todo ese tramo es un foco rojo y exigimos más seguridad", aseguró el Consejero Nacional y Delegado Regional de la Amotac, Valentín Romero Trujillo.

Sobre el tema de la rapiña, señaló que las autoridades no han logrado frenar este mal que tanto daño le hacen a las empresas y a los mismos operadores, pues si las cargas no van aseguradas las terminan pagando los propios conductores.

"No lo han podido frenar y no lo han puesto como delito grave, el robo afecta a las empresas como a los propios conductores que sus cargas no van aseguradas, y si les roban hasta ellos las andan pagando".

¿Voluntad?

Aseguró que el Gobierno no ha querido frenar el delito, porque sí existe la fuerza suficiente para poder realizarlo.

"No han querido, porque de poder si pueden; vemos en cada evento del Gobierno más de 100 elementos de Policía Estatal, Fuerza Civil, Guardia Nacional, Sedena; deberían estar en las calles cuidando el transporte. Es muy importante para todos el transporte y para la ciudadanía en general, pero no hacen nada y es muy lamentable".

Finalmente, insistió en que las autoridades deben garantizar la seguridad de los usuarios en las carreteras, porque de nada sirve que existan cientos de denuncias por robó y asaltos si no se hace nada, ni existe el seguimiento en esas denuncias.