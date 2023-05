¡Por unos pagaron todos!, 500 familias quedaron sin agua en Cosolea por algunos vecinos morosos

Más de 500 familias de la colonia Las Flores del municipio de Cosoleacaque, se quedaron sin el servicio de agua potable por el corte del suministro que pagan al municipio de Minatitlán, esto por consecuencia de un grupo de deudores, lo que desató la polémica entre los contribuyentes que demostraron ir al corriente.

Indicaron los inconformes que todo ocurrió la mañana de hoy lunes, cuando una cuadrilla de empleados de la Comisión de Agua se prestó a la calle Dos de Octubre de la referida área dividida por un tope de concreto entre Minatitlán y Cosoleacaque.

Sin mayor explicación ejecutaron una excavación promedio a los tres metros, dándose así, con la válvula general que surte a las Flores.

"Lo único que nos dijeron que iban a cerrar el paso del agua por un grupo de vecinos que no pagó, pero todos los demás estamos pagando normal a la Comisión de Agua de Mina, pero no se nos hace justo lo que hicieron", expresó uno de los colonos.

Aunque intentaron encontrar una respuesta lógica a lo que consideraron un atropello a los derechos humanos, señalaron que ninguna autoridad daba una respuesta a la problemática.

Aunque el grupo de inconformes sostuvo una improvisada reunión en la zona del conflicto, decidieron lanzar el llamado urgente a quien corresponda.

No obstante, amenazaron con manifestarse en las oficinas de la Comisión de Agua en busca de recibir de manera normal y puntual el servicio, que aseguran pagan al municipio de Minatitlán, y lo que demostraron con recibos en mano.