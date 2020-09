28 de septiembre: Día de Acción Global por un Aborto legal, seguro y gratuito

1.El 28 de septiembre es una fecha que recuerda a todos los gobiernos, particularmente el mexicano que tres cuartas partes de los abortos realizados en América Latina son inseguros. Que la cifra anual de abortos que se practican en Brasil, Colombia, México, Perú y Republica Dominicana asciende a 2.8 millones y en toda la región la suma llega a más de cuatro millones. De acuerdo con datos del Observatorio de Muerte Materna, en México, el aborto inseguro se encuentra dentro de las primeras cinco causas de muerte materna.

2. En este sentido, penalizar la decisión de las mujeres a interrumpir un embarazo no deseado, es una violencia de Estado, que se suma al cúmulo de violencias estructurales ejercidas contra las mujeres. A partir de las complicaciones que por el aborto inseguro y clandestino constituyen la primera causa de mortalidad de las mujeres en muchos de los países de la región, la Asamblea del Movimiento Feminista Latinoamericano decidió declarar el 28 de septiembre como el Día por la Despenalización del Aborto. En el estado de Veracruz las mujeres continúan enfrentando restricciones como la ausencia de la causal de riesgo para la salud en el Código Penal.

3.El derecho a decidir sobre nuestro cuerpo como territorio primario en el que nuestra existencia se encarna, es el derecho humano básico que como personas tendríamos que poder ejercer. Derivado de ello, la posibilidad de proyectar y concretar un horizonte de deseo propio, en el que la maternidad sea una de tantas posibilidades a considerar, o no. En tanto el Estado no construya condiciones de posibilidad para el ejercicio real de ambos derechos, no sólo acotará nuestra autonomía como personas libres, sino claudicará como garante de nuestra ciudadanía. A decir del informe del grupo de trabajo de la segunda Alerta de Violencia de Género por

Agravio Comparado, en 2014 ocurrieron 22 muertes maternas a causa de abortos inseguros y causas obstétricas indirectas que pudieron ser evitadas de haber sido vigente la causal de riesgo para la salud.

4.El hecho de que la única causal legal para todo el país sea cuando el embarazo es resultado de una violación (NOM-046 y Ley General de Víctimas), y que a consideración de las entidades federativas y sus escuetos sistemas de impartición de justicia, operen causales diferenciadas, denota el exiguo esfuerzo que el Estado Mexicano hace por generar condiciones para el ejercicio igualatario de derechos de sus cuidadanas. Esta diferenciación se convierte en una desigualdad que impacta de manera más cruenta, preponderantemente a mujeres cuyas condiciones de vida y de salud son de por sí precarias.

Es por ello que hacemos un llamado:

1.A la Suprema Corte de Justicia de la Nación para ratificar la obligación del Estado de Veracruz para cumplir con los derechos humanos de las veracruzanas, especialmente el derecho humano al aborto y para que haya un acceso efectivo a servicios seguros de interrupción legal del embarazo.

2 Exigimos a la LXV Legislatura de Veracruz la modificación del artículo 149, 150 y 154 sobre el delito de aborto y se de cuplimiento a las recomendaciones de la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres por Agravio Comparado.

Por la vida y la libertad de las mujeres.

#28SVeracruz #TodasUnidasVeracruz #AbortoLegalYa

Marea Verde Altas Montañas

Marea Verde Veracruz-Boca del Río

Marea Verde Totonacapan

Red de Mujeres Feministas de Veracruz

Encuentro Intergeneracional Feminista de Veracruz

Frente Veracruzano por la Vida y los Derechos de las Mujeres