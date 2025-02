14 de febrero: Hasta 60 pesos cuesta cada rosa en Poza Rica

A unos días de la celebración del Día del amor y la amistad, la venta de regalos como flores, globos y osos de peluche no ha repuntado como esperaban comerciantes en Poza Rica.

Vendedores señalaron que, en comparación con años anteriores, sus proveedores les incrementaron el precio de varios productos y esto generó un aumento en diferentes artículos.

Dina Mendoza, vendedora de flores, mencionó que el precio de las rosas se triplica en esta temporada y cada una puede costar hasta 60 pesos, mientras que en ramo, dependiendo el tamaño, supera hasta los mil pesos.

Por su parte la comerciante y emprendedora María Gabriela Méndez, quien en esta temporada se instala en el parque Benito Juárez, espera que en próximos días sus ventas repunten pues tiene productos elaborados por ella misma.

"Pero sí, la situación en los costos de los peluches incrementó un buen, normalmente por decir el peluche que yo estaba dando por decir en 120 ahorita lo tuve que subir a 150, 180 porque subieron los costos", expresó.

Eric Suárez es otro de los comerciantes que en esta temporada espera un repunte en sus ventas; señaló que ha tratado de mantener los precios para que la gente pueda animarse a comprar.

"Yo siempre he sido de la idea como comerciante que prefiero vender a un costo accesible y en el cual quizás digas no puedo ganarle mucho, pero le puedo ganar un poco porcentaje pero que se venda, que se vaya a la mercancía y no se estanque.

"Al final de cuentas se empolva, se echa a perder o se hace fea y se te queda la mercancía", resaltó.

Por ello, esperan que con la comercialización en estos días logren una recuperación económica luego de la complicada cuesta de enero que afirman haber enfrentado.