A 114 años de la Revolución, pueblos originarios siguen sin recibir justicia

En un grito de auxilio, los indígenas de México claman un freno a la masacre que prevalece; piden unirse para defender sus derechos ante el despojo del que están siendo objeto derivado de las iniciativas del gobierno y del crimen organizado.

La presidenta del Consejo Supremo de Pueblos Indígenas del país con sede en Xalapa, Rosa María Barradas, dijo que "porto una corona con flores con el orgullo de ser mexicana y vivir en la armonía con el universo, nuestro planeta, nuestro entorno".

"Pero como signo de luto también por mis hermanos chiapanecos asesinados y orillados a punta de pistola a salir de su lugar de origen; mis hermanos de Sinaloa en un toque de queda, en un clamor lleno de sangre Veracruz, Tabasco, Guerrero, todo el país".

Destacó que no han estado exentos de ser víctimas de amenazas; sin embargo, insistió que hoy los pueblos originarios reclaman su lugar.

"Nos quitan nuestras propiedades, la tranquilidad a nuestros hijos; merecemos recuperar la soberanía de nuestra patria. Los verdaderos mexicanos no destruyen su casa, no saquean su país y no se matan entre hermanos", señaló.

Al conmemorarse el 114 aniversario del inicio de la Revolución Mexicana, dijo que los indígenas claman unidad para recuperar lo que legítimamente les corresponde.

Además, hacen responsable de la seguridad al gobierno porque hoy el país "está hundido en una ola de terror y en un océano de sangre".

"Es difícil no solo para las mujeres, sino para todos los mexicanos; estamos hundidos en una ola de terror. En dónde están esos sueños de mujeres, hombres, niños que se han destacado por su gallardía".

Rosa María Barradas subrayó que buscan la recuperación de la soberanía de la Nación pero a través de la revolución de los mexicanos, y no la que se está haciendo y en la que ellos son ignorados.

"Estamos conmemorando algo que no se cumplió pero hoy todos los mexicanos levantamos este clamor y esta voz para frenar esta masacre que hay en todo nuestro país".