Artículos tricolores no dejan los mismos ingresos de antes

Aunque no fue el mismo número de puestos que otros años, hubo vendedores que si se arriesgaron y en medio de la contingencia sanitaria por el Covid-19 mantuvieron la vendimia de artículos alusivos al mes patrio, pese a que la respuesta de los clientes no fue la misma por obvias razones.

Año con año en Minatitlán, el Centro, la avenida Justo Sierra y partes del bulevar Institutos Tecnológicos son puntos donde se ubican sobre todo comerciantes ambulantes que aprovechan la temporada para vender desde la más pequeña hasta la más grandes de las banderas, además de los sombreros, matracas, silbatos, aretes, bigotes y hasta vestimenta.

Este año donde el Coronavirus vino a modificar todo, no hubo tanta demanda, debido a que no hubo celebraciones en las escuelas y las autoridades de salud están llamando a no realizar reuniones o fiestas para celebrar el grito de Independencia.

Sin embargo, no falto quién como buen mexicano acudió a comprar los artículos tricolores para adornar su casa, oficina o cargar las tradicionales banderitas en los coches e inclusive los cubrebocas que venían también con la bandera impresa.

Algunos de los ambulantes permanecieron instalados durante varios días en el parque Independencia, otros en la esquina entre Hidalgo y 5 de Febrero en el corazón de la ciudad.