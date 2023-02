Youtuber 'Un Árabe en México' visita Veracruz

El youtuber conocido en las redes sociales como "un Árabe en México", visitó el puerto de Veracruz, para subir contenido a la plataforma de video "YouTube", hablando sobre los jarochos.

En un video publicado este lunes en sus redes sociales y canal de YouTube, el creador de contenido indicó que los jarocho son muy parecido a los árabes por su calidad con los turistas.

Narró que se encontraba en un conocido café de Veracruz hablando por teléfono con una amiga para pedirle recomendaciones de lugares a visitar en la región, y al colgar una pareja de veracruzanos se ofrecieron a recomendarle

"Termina la llamada y el señor se levanta y me dice ´ah yo te puedo recomendar´, y me empieza hacer una llamada conmigo [...] Como son la gente que te quiere ayuda mucho y también la gente te escucha [...] eso es muy muy lindo, y me recuerda mucho a Egipto.

"Porque en Egipto la gente es así también, la gente es muy amable, quieren ayudarte, la gente te invita ´ven a mi casa, necesitas algo´, y me recuerda mucho a Egipto".

El influencer visitó algunos restaurantes y lugares del estado acompañado de otra creadora de contenido conocida como "La Jirafita", originaria de Nueva Zelanda.