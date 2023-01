Yo pensé que Niurka me iba a pegar: Mary Fer Centeno

"La verdad es que yo pensé que me iba a pegar", señaló la grafóloga Mary Fer Centeno tras su encuentro con la vedette cubana Niurka Marcos en el programa ´Se tenía que decir´, transmitido desde la plataforma La Saga, de la periodista Adela Micha.

Es preciso señalar que en la semana, Niurka Marcos acudió a este programa virtual, en el que reclamo a la grafóloga por catalogar como falsa la actitud mostrada por su entonces pareja Juan Vidal, con el que posteriormente finalizó su relación.

Tras intentar dar su derecho de réplica, ´la mujer escándalo´ alzó la voz a la grafóloga, lo que provocó un momento incómodo en el programa, lo que motivó que Mary Fer Centeno pidiera a Niurka Marcos retirarse de la emisión.

"Es chistoso, pero no deja de ser una agresión, yo pensé que Niurka me iba a pegar, se los digo con el corazón en la mano. Me empezó a gritar. Es cierto, noten como ni siquiera me está viendo a la cara. Dice que yo no la dejé hablar, no encuentro en qué momento no la dejé hablar", explicó.

Estas declaraciones las dio en su blog de YouTube ´Mary Fer Centeno´ en un video de más de 13 minutos.

"Yo jamás había visto este nivel de insulto... esto es impresionante, estoy segura que esto es parte de una estrategia... Repito, de alguna forma yo trato de ser lo más controlada y lo más educada, pero hay momentos en los que tienes que decir: ´vete de aquí´ y poner un límite", indicó.

SE RECONCILIAN

Aunque al final, la vedette y la grafóloga ´fumaron la pipa de la paz´ y se dieron un abrazo, Mary Fer Centeno no dejó pasar la oportunidad de opinar sobre lo sucedido.

"Yo estoy convencida que una cosa es Niurka el personaje y otra cosa Niurka en privado...El susto nadie me lo quita", puntualizó.