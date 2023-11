"Yeri no estás sola", la influencer veracruzana se vuelve viral tras ser traicionada

De nueva cuenta, la veracruzana, YeriMua sorprendió a sus millones de fans, pues en una serie de publicaciones, la llamada "Bratz Jarocha" dio a entender qué estaba pasando por una grave situación con sus amigos y equipo de trabajo, del cual decidió separarse.

La polémica surge luego de que la polémica creadora de contenido compartió varias fotografías de su viaje a Sevilla con un enigmático mensaje que decía: "a mí me gusta que vean lo feliz que soy sin ellos", lo que inmediatamente puso en alerta a sus seguidores, quienes mostraron su apoyo a la veracruzana.

Pero apenas ayer que la exreina del Carnaval de Veracruz reveló la verdad, pues acudió a sus cuentas oficiales para explicar sus sentimientos.

YeriMua dejó ver que estaba decidida a dejar a su supuesto grupo de amigos y publicó: "Qué feo es sentirse no solo excluida en un proyecto del que formas parte, sino también que permitan que sus parejas se expresen de la peor manera de mí... yo sé que algún día se me recompensará por lo mucho que doy para los demás".

La disputa entre YeriMua y sus amigos habría sido a raíz de que, a pesar de gozar del éxito de la canción "Chupón" en compañía de ellos, estos habrían firmado un contrato con una importante disquera sin avisarle a la cantante, lo que provocó la ira de la jarocha.

Tras las declaraciones de la jarocha, millones de fans no dudaron en respaldarla y rápidamente se unieron al hashtag "Yeri no estás sola", convirtiéndola en tendencia en Twitter.

Ante la gran oleada de malos comentarios en contra de sus ex compañeros, YeriMua acudió a sus redes para escribir: "Realmente hay gente ahí que amo y adoro, pero con las personas que no están dispuestas a respetar mis límites y lealtad, o imponen personas ajenas (que no me respetan), pues chao, no se claven, seguiremos adelante con lo que hay que sacar y yo con mi camino".

También los fanáticos de YeriMua hicieron un llamado público a mantener la calma, pues no quieren provocar malos ratos a la creadora de contenido, quien solo desea encontrar a personas que quieran y valoren su persona.