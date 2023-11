Yeri Mua ¿Usa brujería? esta es la muñeca detrás de su éxito

La empresaria, influencer y cantante jarocha,Yeri Mua, sigue dando de que hablar, pues recientemente sorprendiendo a sus fans, desde que mostró en sus redes sociales que posee una muñeca de oshun, a la cual recurre para pedirle favores.

Fue a través de una transmisión en vivo, que Yeri Mua, mostró la muñeca a la que le ha dado dinero u ofrendas a cambio de que le cumpla algunas de sus peticiones, incluso, la influencercompartió con sus seguidoras algunas de las cosas que le ha pedido.

"A mí me dijo Alexo, tú le puedes pedir a la muñeca lo que sea, la muñeca es de la fertilidad y de la abundancia. Estaba yo con cierto individuo y se nos ocurrió la idea de decirle a la muñeca ´Quiero quedar embarazada´ puse a prueba a la muñeca", comentó Yeri MUA en la transmisión.

También señaló que a cambio de ese favor, le dio cinco pesos a la muñeca que conoció por su amigo Alexo, quien la tiene exhibida en su estética y le pone ofrendas por 'ser milagrosa' .

"No soy bruja, no tengo ninguna muñeca mágica. La muñeca no es diabólica, es un santo", finalizó la influencer.

¿Qué es la Muñeca Oshun?

Esta muñeca es una representación de la abundancia y fertilidad.

Después de que Yeri MUA mostrara la muñeca en redes sociales, sus seguidores comenzaron a comentar acerca de las creencias en torno a la muñeca conocida como Oshun. Que significa, la imagen del amor, la fertilidad y la abundancia.

La muñeca Oshun es famosa por otorgar milagros, sobre todo monetarios, pero a la misma vez, es conocida por la forma en la que "cobra" las abundancias otorgadas, a lo que, los mismos seguidores de la influencer, le han recomendado tratarla con respeto.

Oshun es el nombre de una diosa de la religión Yuruba, la cual tiene sus raíces en el continente africano. Según la tradición, la diosa Oshun es a quien se acude en busca de ayuda en asuntos monetarios y de fertilidad.