Yeri MUA cuenta a Gloria Trevi historias sobre malas experiencias con los hombres (+Video)

La influencer veracruzana Yeri MUA se encontraba de visita en Monterrey hace algunos días y tuvo la oportunidad de convivir con la cantante Gloria Trevi, a quien le contó de su amarga experiencia con los hombres, incluido el episodio en su última relación con el empresario Brian Villegas, "Paponas".

Fue a través de un video en la plataforma de Tik Tok, que la cantante Gloria Trevi señaló que tuvo la oportunidad de reunirse con Yeri MUA, la Bratz Jarocha, logrando más de 2 millones de vistas en el video.

Tras contarle su amarga experiencia, la cantante no dudo ni un momento en pedirle que asistiera a su concierto en Monterrey, donde cantarían juntas las canciones como: Me siento sola, Él se equivocó, No querías verme, Todos me miran y Cinco minutos.

Yeri MUA le contó a Gloria Trevi como tras la ruptura con "paponas" ha logrado conseguir que más mujeres se sientan identificadas con ella y la han apoyado en todo momento a seguir saliendo de ese "trago amargo" que aseguró tener tras más de dos años de relación.

Después del concierto en Monterrey, Yeri MUA y Gloria Trevi sostuvieron un encuentro, mismo que se puede ver en su historia de Tik Tok, donde le contó que ella tenía un exnovio tóxico, por lo que la Trevi no dudó ni un momento en mostrarle también su apoyo.

Cabe mencionar que el video, aunque fue grabado desde hace varios días ya cuenta con más de 260 mil usuarios que lo han visto, así como 400 compartidas y más de mil 600 comentarios, donde los fans de la Bratz Jarocha, Yeri MUA no dudaron ni en un momento decirle que se veían muy bien de amigas.

#byebyelove #astalavistababy ? original sound - Gloria Trevi @gloriatrevioficial Que chulada @yerimuaa gracias x compartir tu anécdota y de verdad si alguien te pone a escoger entre algo q te gusta y el... pues dile q lo quieres mucho y lo vas a extrañar el q te quiere de verdad te quiere como eres #extoxico

