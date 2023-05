En el programa 'Pinky Promise', Yeri Mua revela abuso sexual a los 17 años

La famosa influencer originaria de Veracruz, Yeri Mua, se presentó como invitada en el programa de televisión "Pinky Promise", conducido por Karla Díaz.

Durante la charla, la joven creadora de contenido abrió su corazón y compartió sus inicios en las redes sociales, así como temas más personales.

Sin embargo, fue un momento en particular el que marcó el programa. Yeri Mua recordó cuando fue ultrajada a los 17 años y, al borde las lágrimas, confesó que sigue sin superarlo. "Eso fue algo que yo ya había públicamente en redes sociales ya había contado mi historia de abuso", explicó.

La influencer relató que todo comenzó cuando llegó a la Ciudad de México con su mejor amiga y planeaban asistir a una fiesta. Al no poder ingresar, conocieron a otros jóvenes quienes las llevaron a otra reunión y les ofrecieron bebidas.

Fue entonces cuando Yeri Mua fue ultrajada en el carro de una de las personas que les había ofrecido tragos.

"Abusaron de mí en el carro, esta persona que me estaba dando las bebidas, pasó una patrulla, estábamos como que en la misma cuadra, cuando pasó todo esto fue en el carro de esta persona, pasó una patrulla y solamente así fue como me dejó ir, tenía una droga encima, no podía moverme mucho", relató la joven influencer.

Posteriormente, Yeri Mua fue llevada a una habitación de hotel, donde el joven que la había ultrajado le dijo que no le pasaría nada, que la iba a tratar bien. "No te voy a hacer nada malo, solamente acuéstate y ya", le dijo.

Al día siguiente, al entrar al baño para tomar una ducha, la joven influencer de Veracruz se percató de que le dolía todo el cuerpo. Este dolor físico y emocional ha sido una carga que Yeri Mua ha llevado consigo desde entonces y que, a pesar del tiempo, sigue siendo difícil de superar.