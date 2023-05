La belleza bajo el bisturí: 'Me veía como Fiona de Shrek', confiesa Yeri Mua

Yeri Mua, una de las influencers más populares de nuestro país, ha vuelto a captar la atención de todos al hablar abiertamente sobre las cirugías estéticas a las que se ha sometido. Con más de 6.7 millones de seguidores en Instagram, Yeri Mua comparte constantemente fotos y videos de su día a día en la plataforma.

Recientemente, en un podcast, la influencer se volvió viral al confesar que había sufrido un desorden alimenticio durante su adolescencia. Ahora, en una entrevista en el programa "Pinky Promise", Yeri Mua ha revelado las razones detrás de sus decisiones de someterse a cirugías estéticas.

Durante el programa, Yeri Mua explicó que tiene la costumbre de arreglarse todos los días, incluso cuando no tiene que salir de su apartamento. Fue precisamente por esta razón que decidió realizar algunos "retoques" estéticos.

A la edad de 19 años, Yeri Mua se sometió a una de sus primeras cirugías estéticas. La joven confesó que se sentía deprimida y no estaba satisfecha con su apariencia. "Me miraba en el espejo y me comparaba con Fiona de Shrek. Recibía muchas críticas y comparaciones con otras chicas. Me cansé de sentirme fea, así que decidí someterme a cirugías", fueron las palabras exactas de Yeri Mua.

La influencer continuó explicando su proceso: "Primero me hice una liposucción y pensé que no me haría más cirugías, pero luego me hice una rinoplastia, otra liposucción, aumento de busto, otra liposucción, eliminación de papada y carillas dentales". Además, reveló que pasaba por el quirófano aproximadamente cada seis meses, ya que ese era el período mínimo requerido para poder realizar las cirugías.

Yeri Mua ha generado un debate en torno a las cirugías estéticas y ha compartido su experiencia personal con sus seguidores. Aunque cada persona tiene el derecho de tomar decisiones sobre su propio cuerpo, su historia destaca la importancia de abordar los estándares de belleza y promover la aceptación personal.