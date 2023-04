Yeri MUA recibe amenazas de exempleada; filtraría fotos de una supuesta relación que tuvo con papá Bratz (+Video)

A través de un video en vivo en su Facebook, la influencer veracruzana Yeri MUA aseguró haber sido amenazada vía WhatsApp por una mujer, quien dice haber sido exempleada de ella, con filtrar supuestos mensajes donde exhibiría a papá Bratz.

Llorando, la Bratz Jarocha afirmó que ella no tenía conocimiento de qué era lo que ocurría con su papá Silvio Cruz, tras evidenciar parte de los mensajes que la supuesta mujer le ha mandado en forma de amenaza, donde le muestra fotos y audios de conversaciones que ha tenido con él.

Yeri MUA decidió contarles a sus seguidoras lo que estaba ocurriendo para evitar que haya malos entendidos entre sus padres, indicando que la mujer presuntamente busca que ella le de dinero a cambio de su silencio.

Sin embargo, este escándalo ya ha escalado en las redes sociales, donde diversos tiktokers han hecho referencia a los audios y las fotografías de su papá con otra chica, quien dijo habría sido contratada por el señor Silvio para ser asistente personal de su hija.

Yeri MUA dijo en una de sus transmisiones "Si me van a estar amenazando con exhibirme, con mostrar estas cosas, pues las subo yo. No soy pen***a de nadie, si tienen algo que sacar, que lo saquen, pero a mí no me van a acorralar con nada ni mucho menos amenazarme", afirmó en su video de más de 45 minutos.

Agregó que no es la primera vez que una mujer intenta extorsionarla con situaciones de su familia, sin embargo, esta lo habría hecho con alguna intensión que aún desconocía, al igual le reclamó cómo es que consiguió su número de celular, donde ella la ha bloqueado por WhatsApp y mensajes de texto para evitar caer en lo que ella llama una extorsión por parte de esta exempleada.

En dichos audios que otros influencer han mostrado en videos, donde han salido hablar de la Bratz Jarocha y de su padre, se puede escuchar al papá Bratz hablar con una mujer, sin embargo, no son mensajes que comprometan su relación; sin embargo, Yeri MUA dijo que "yo no puedo dejar de pensar cómo se siente en estos momentos la mamá bratz".

Cabe mencionar que hasta el momento el papá Bratz no ha salido en sus redes sociales a manifestar algo respecto a los audios y presuntas imágenes que tendría en su poder la mujer, con quien le aseguró a su hija Yeri MUA se había visto una vez y fue en una cafetería de un hotel, donde él se estaba hospedando por un evento de la Bratz Jarocha, para que esta fuera la asistente personal de su hija.