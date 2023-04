Yeri Mua le responde a hater de Agua Dulce; le dice que por 300 mil pesos soportaría los 'huevazos'

La influencer veracruzana Yeri Mua lo volvió hacer, su actitud irreverente hizo viral sus comentarios a través de sus publicaciones en redes sociales donde suman más de 20 millones de seguidores, criticó sin tapujos a los aguadulceños que no deseaban su presencia en esta ciudad.

Hasta la tarde de ayer, había realizado dos trasmisiones en vivo a través de Facebook y TikTok, donde contestaba a los ´hater´ por las amenazas que recibió, una de ellas fue la posibilidad de recibir ´huevazos podridos´ en el momento que viajaba en el carro alegórico, tras advertirle que el sur (del estado) no la quiere.

Yeri Mua expresó que la habían amenazado con tirarle huevos podridos.

"Lánzame los huevos que quieras, pero hoy me regreso a mi casa con 200 o 300 mil pesos por un ratito donde te hice así (mueve la mano diciendo adiós), pues que me sigan pagando... yo voy hacer en dos horas una cantidad de dinero que tú en tu perra vida y soporta hedionda", respondió la Bratz Jarocha.

NO TERMINÓ EL PASEO

En el segundo video, la Mulata de Córdoba, explicó que no terminó el recorrido del Carnaval en Agua Dulce, porque su papá, conocido como el Papá Bratz, le dijo que se fueran porque el paseo había tardado mucho.

Dijo que el recorrido estaba desorganizado, ya que eran la una de la madrugada y no había terminado, además que el carro alegórico no llevaba baño, no había suficiente seguridad y además porque habían atropellado a un niño.

"Bueno la gente se puso agresiva, que tal me confundían con el conductor (responsable del incidente), la gente ya estaba tomada y entonces yo dije ¡bye! y ya así fue como me fui del carnaval, fue muy tormentoso porque sí hubo heridos, ahora sí no fue por mi culpa, pero preferí irme antes que yo fuera la herida".

Los comentarios dividieron opiniones entre la sociedad hidrómila, unos estaban ofendidos por los malos comentarios que realizó y todavía se le pagó, mientras que otros dijeron que la influencer habló por culpa de los malos bebedores y de mujeres que la amenazaron con lanzarle los huevos podridos.

Yeri Mua recibió el apoyo de las jovencitas quienes no sólo la siguen en las redes sociales, sino también cuando llegó a esta ciudad y la siguieron en gran parte del recorrido por tan soóo una fotografía.