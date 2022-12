Yeri MUA se va con todo contra Paponas, le exige millón de pesos que le prestó (+Video)

La influencer veracruzana Yeri MUA se fue con todo al relucir sobre el presunto dinero que le quedó a deber su expareja Brian Villegas "Paponas".

A través de una transmisión en su red social Facebook, Yeri MUA habló por primera vez sobre las deudas que su expareja le dejó y el control que tenía de su dinero.

"Por mucho tiempo yo a ti te confié mi dinero, y por eso me sacaste tanto dinero, por eso me exprimiste tanto dinero, porque tú sabes que en ese tiempo la del dinero era yo, no tú, la de los viajes, la de los lujos era yo, que no se te olvide".

Yeri rompió el silencio y aseguró tener todos los estados de cuenta en donde se confirma cómo "El Paponas", presuntamente se ha gastado todo su dinero en restaurantes y compras.

"Hasta la fecha él conserva una tarjeta mía, la de Scotiabank, y tenemos todos los estados de cuenta en donde dice cómo se ha gastado todo mi dinero [...] acuérdate quién te sacó de Río Medio".

La actual reina del Carnaval de Veracruz 2022, afirmó que el Paponas también le robó el dinero de un evento que se realizó en Boca del Río el pasado mes de noviembre.

"Él me hizo creer que el Coyame Fest me estafó y que jamás me pagaron ese dinero y que nada más me pagaron 100 mil pesos y esos 100 mil pesos jamás me los dio tampoco, se los quedó.

Asimismo, narró que los negocios que Brian Villegas tiene en la zona conurbada Veracruz – Boca del Río, ella los patrocinó, incluso, fue aval para poder pagar la propiedad de establecimiento.

La veracruzana se dijo estar preocupada porque está a punto de perder su casa, todo por ser aval de su expareja.

"No solamente di mucho dinero, puse en riesgo mi propio patrimonio algo que me costó tanto obtener, mi única casa hasta ahora, porque aún no termino de pagar mi otra casa.

"No he podido paga mi otra casa es porque este wey me dejó sin dinero, le presté mucho, no tengo dinero ahorita para terminar de pagar mi casa"

Finalmente, Yeri MUA le exigió a su expareja que el pago de por lo menos 1 millón de pesos y que el resto se los quede.