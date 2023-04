Yeri Mua es demandada por plagiar a Jenni Rivera

La influencer de Veracruz ´Yeri Mua´ dio a conocer que fue demandada por la familia de Jenni Rivera por plagio.

"Me siento la más demandada, yo ya no vuelvo hacer una recreación de un famoso, porque ya en una de esas yo en la cárcel, he hecho muchas cosas malas, pero jamás entraría a la cárcel por esto", añadió Yeri Mua.

La veracruzana señaló que jamás volverá a caracterizarse de algún famoso porque no quisiera volver a ser demandad y terminar en prisión.

"Yo no sabía que había que solicitar un permiso para poder caracterizarme de un famoso y pues, ahorita me siento perturbada, porque me demandaron por derechos de autor de parte de los abogados de Jenni Rivera", relató.

Yeri Mua se vistió el pasado martes de Jenni Rivera, sin embargo, las cosas no le salieron como esperaba.

Además de recibir cientos de críticas de usuarios de redes sociales que mencionaban que no se parecía en lo absoluto a la ´Diva de la banda´, la Bratz Jarocha también recibió una demanda.

"Acabo de recibir el día de hoy de mis abogados una demanda", reveló en un live de la red social TikTok.

En el mismo live, Yeri Mua comentó que no sabía que tenía que solicitar un permiso para disfrazarse de algún famoso y que la demanda fue realizada por los abogados de Jenni.

Yeri Mua dijo que debía millones de dólares por dicha demanda y explicó que fue demandada por la familia de Jenni Rivera por derechos de autor, tras haber usado en un live la imagen de la cantante y un vestido que había usado en una de sus presentaciones.

"Pues quedé en shock, obviamente ahorita le debo los millones de dólares a Jenni Rivera por haberla recreado y sobretodo como me disfracé, me puse un vestido que ella había utilizado que era muy parecido a uno de los que ella utilizó, como que lo tomaron como plagio lo del vestido", detalló la influencer.





Hace una semana Yeri se caracterizó de Selena Quintanilla, y también recibió cientos de críticas por la descripción inapropiada que puso en sus fotografías, en donde muchos de sus seguidores le comentaban que podría ser demanda por la familia de la ´Reina de la música tejana´.