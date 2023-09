Critican a Yeri Mua por su forma de vestir para ir a la universidad ¿Y la queso?

Las críticas han rodeado recientemente a Yeri Mua, la controvertida creadora de contenido está una vez más en las miradas de los internautas, pero ahora con comentarios negativos. Gran parte de estas críticas se han centrado en la elección de su vestimenta para asistir a sus clases de la facultad.

Mientras la veracruzana continua día con día en su etapa universitaria, su estilo personal sigue presente en ella.

A pesar de las opiniones diversas, se mantiene el hecho de que sus elecciones de moda han capturado la atención, una dinámica que no sorprende dada como figura pública.

A través de un video compartido en la plataforma TikTok, se pudo observar a Yeri Mua mientras merodeaba por los pasillos de la facultad, atrayendo a cientos de estudiantes que buscaban tomarse fotos con ella.

Sumado a esto, no ha escapado a la atención una avalancha de críticas negativas. En su mayoría, estas críticas se han centrado en su elección de atuendo para asistir a las clases como futura licenciada, ya que, para muchos, su vestimenta les parece exagerada y llamativa.

Frente a las críticas dirigidas hacia ella, Yeri Mua no dejó pasar la oportunidad de abordar el tema de su vestimenta.

En un comentario al respecto, reveló que, al momento de inscribirse en la universidad, preguntó si tenía libertad para vestirse como deseaba, y fue entonces cuando obtuvo la confirmación.

“Ahora resulta que mi vestimenta le molesta a los demás, ahora resulta que mi vestimenta es distracción. Mija, enfoque sé en usted, piense usted, maquíllese usted, vístase usted, aquí le prestó una ropa, miren que tengo mucha.

“Cuando yo me inscribí en la universidad en la que me inscribí, lo primero que pregunté fue: ¿Puedo ir vestida como yo quiera? Y adivina qué me dijeron: “Sí”, no hay reglas sobre la vestimenta”, declaró Yeri Mua en un video.

Yeri Mua en el ojo del huracán

Ante eso, los usuarios comenzaron a cuestionar el código de vestimenta de Yeri, las normas de la propia universidad a la que asiste. “A mí me daría vergüenza estudiar con esta mujer”, “Honestamente no sé cómo permiten que vayas a la universidad con esto”, “No es el lugar apropiado para vestir así”, dicen algunos de los textos que se pueden leer en las redes sociales.

Al respecto, algunos fans también han salido en defensa de Mua, argumentando que en la universidad no hay un código de vestimenta como en niveles escolares inferiores. Hace un tiempo atrás, la joven afirmó que estaría estrenándose en la famosa plataforma de contenido para adultos OnlyFans.