Contesta Yeri MUA a mujer que afirma haberle depositado más de mil pesos 'por error' (+Video)

Tras generarse polémica en días pasados, después que una seguidora de la influencer veracruzana Yeri MUA dijera en sus redes sociales que le transfirió por error mil 400 pesos a la Bratz, y acusarla de no querer regresárselos, ella le respondió en un video de Tik Tok.

La influencer indicó que la mujer solo quiere fama y está "chingando", ya que ella no cuenta ya con esa cuenta y que no tiene forma de cómo poder regresárselos, por lo que invitó a la chica a que se quejara con el banco o que contactara a la persona que ahora tiene esa cuenta.

La seguidora confió en que la influencer veracruzana Yeri MUA le regresaría su dinero, su respuesta fue totalmente diferente, algunas personas comenzaron a reaccionar a la postura de la jarocha, debido a que no ayuda a la chica que se dedica a la venta de loterías y que había cometido un error y lo envió a una cuenta que ella utilizaba cuando reunía votos para ganar el reinado del Carnaval de Veracruz en su edición 2022.

Y aunque muchos regañaron a la chica por no tener precaución de saber a quién envió el dinero, otros criticaron a la influencer, quien dijo que no devolvería el dinero porque ella no tenía acceso a esa cuenta e informó que ya no cuenta con ella, lo que causó más dudas en saber si lo tuvo o no.

Yeri MUA salió a pronunciarse a los señalamientos y decir que no podría hacer nada, asegurando que si estuviera en sus manos, los devolvería sin problema alguno, sin embargo, esas contestaciones y reacción de la Bratz Jarocha han dejado muchas incógnitas entre quienes son sus seguidores.

Algunos señalaron que ella había asegurado hace algunos meses que la cuenta pertenecía presuntamente a Brian Villegas, el "paponas" ex pareja de Yeri MUA, sin que al momento se resuelva alguna situación para la chica.

/lmr