Ya no habrá días solo noches para este negocio, el sol de México abandona restaurante y este es clausurado.

Luis Miguel provocó el cierre de este restaurante que dice que tuvo que extender su horario de cierre para dar servicio debido a que "El sol" se encontraba disfrutando en su negocio.

El artista Luis Miguel se encuentra de gira y sus primeras fechas de presentación iniciaron en Monterrey, ofreciendo tres conciertos en el Estadio de los Borregos.

Foto: Redes sociales

El ídolo musical acostumbra durante sus visitas a tierras regias pasear de madrugada en compañía de amigos y familiares para descansar después de dar sus tan aclamados shows en vivo, esta vez acompañado de su hija Michelle Salas, su yerno Danilo Diazgranados, su hermano Alejandro Basteri y su amigo, el empresario regio Alberto Santos Boesch, fueron a visitar el exclusivo restaurante de comida el mar.

Les cayeron de sorpresa

Durante la convivencia y su extendida cena, el cantante se vio interrumpido por el personal, pidiéndole retirarse debido a que un operativo de la secretaria de Seguridad Pública había llegado al lugar, siendo estas las 2:11 horas de la madrugada.

Como se esperaba Micky continuo su fiesta con su amigo de la juventud Santos Boesch, en el domicilio del mismo, abandonando el sitio del restaurante como se lo pidieron.

Al lugar arribaron una docena de elementos los cuales estaban realizando operativos que regularizan los horarios y temas de licencias, desafortunadamente ese día le había tocado dicha visita a este preciso restaurante

El administrador del sitio explicaba el motivo por el cual había aplazado el cierre del negocio, alegando que "Luis Miguel estaba ahí", sin embargo, los elementos del operativo mencionan que no les consta esa información.

Al final el restaurante en donde ceno el famoso cantante fue clausurado, pero no solo por incumplir el horario de cierre, si no por una falta que encontraron las autoridades, ya que no contaban con la licencia estatal para venta y consumo de alcohol

Tras el fallido esfuerzo del administrador por demostrar lo contrario, finalmente fue levantada una carta de hechos, y se procedió a dar el sello de clausura, privando el acceso al sitio.