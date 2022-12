¡Nació 'churrito'! Andrea Escalona se estrena como mamá

Durante la madrugada del jueves 22 de diciembre, nació Churrito, el bebé de Andrea Escalona, confirmaron los conductores del matutino Hoy de Televisa.

Tuvieron la exclusiva

Durante la trasmisión de este viernes, Galilea Montijo, Andrea Legarreta, Tania Rincón, Raúl Araiza y Paul Stanley se reunieron para dar a conocer la buena noticia y aseguraron que tanto la madre como el bebé se encuentran bien.

"Ya somos tíos, ya nació el hijo de Escalona", dijo Montijo durante el programa.

Después de casi 12 horas en labor de parto, Andrea recibió su regalo de navidad por adelantado, cuyo nacimiento fue por cesárea, pues no existieron las condiciones para que el pequeño viniera al mundo con parto natural.

"Son las 6 de la mañana y no he dormido nada... Bueno, nos fuimos a las 12 a meternos al hospital, pero que no había cuarto. Nos regresaron a la casa y ahorita ya a las 6 nos dijeron que regresáramos", informó la propia conductora en sus redes sociales, poco antes del nacimiento del bebé.

Escalona estuvo acompañada en el hospital por su tía Andrea Rodríguez, productora del programa y el próximo lunes 26 darán a conocer los pormenores en el matutino y el nombre real que llevará el pequeño Churrito.