Whigfield es la primera artista confirmada de I love dance: en concierto 2023

La cantante danesa Whigfield, conocida por su éxito mundial 'Saturday night', es la primera artista confimada para el show I love dance: en concierto, que se realizará el próximo 8 de octubre en el Pepsi Center de la Ciudad de México.

Así lo dieron a conocer las redes sociales del espectáculo, que el año pasado compartió un cartel encabezado por Vengaboys, Eiffel 65, Safri Duo, Corona, entre otros grandes de la música dance y europop.

Sannie Carlson, Whigfield por su nombre artístico, es una cantante originaria de Dinamarca que recorrió el mundo por su tema de 1995, 'Saturday night'.

La canción es una de las más populares de la década de los noventa y, gracias a su popularidad, llevó a la cantante al libro de los Récord Guinness por ser la primera artista en llegar directo al número uno de las listas de Reino Unido.

Trayectoria

Whigfield cuenta con once álbumes de estudio, el último lanzado en 2012, denominado 'W'. Tras varios años de ausencia en la música, en 2020 regresó con el tema 'Suga', del cual se desprendieron varias versiones remix.

El sencillo alcanzó el número uno en las listas de popularidad en clubes de Reino Unido y la misma posición en las listas comerciales.

La cantante inició el 2023 con diversas presentaciones en su natal Dinamarca y Australia; sin embargo, a finales de marzo tuvo un accidente con el que lastimó su pie y la dejó sin presentarse en Reino Unido.

Y aunque aun continúa en recuperación, la también intérprete de 'Think of you' regresará a los escenarios este sábado 22 de abril con el evento I love the 90's en Bélgica, donde compartirá el escenario con agrupaciones como Snap! y Five.

Los boletos para I love dance: en concierto estarán disponibles al público en general el 21 de abril, tras la preventa bancaria que se realizó este jueves 20.

Mira el video de 'Saturday night' a continuación: