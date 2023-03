Westlife confirma show en México; esto sabemos

Será el 24 de junio cuando se lleve a cabo la onceava edición del Festival Machaca, que tras confirmar a la banda estadunidense Korn a finales de 2022, anunció la integración de la boy band irlandesa Westlife a su cartel de este año.

Los intérpretes de ´Fool again´ -tema del cual cuentan con un videoclip filmado en la Ciudad de México- se encuentra de gira con ´The wild dreams tour´, el cual incluye "todos los hits" de la agrupación, actualmente integrada por Shane, Mark, Nicky y Kian.

Durante febrero, el hoy cuarteto realizó shows en países asiáticos, como China, Singapur, Filipinas y Taiwan.

Será a través del festival de Monterrey, Nuevo León, como regrese el grupo de baladas pop, tal como lo hicieran los estadunidenses Backstreet Boys en 2022 con el Festival Tecate Emblema, donde fueron headliners.

"México, estamos muy emocionados de anunciar que tocaremos en el Festival Machaca el 24 de junio (...) ¡No podemos esperar!", escribió la banda en sus redes sociales.

Programa

La organización, que aun no ha anunciado al line up completo, ya cuenta con boletos sold out de la Fase 1 del evento.

El 15 de marzo comenzará la Fase 2 de la distribución del boletaje, esto a través del sitio web del festival, así como en sucursales Saharis Pop Culture.

Machaca, cuya décima edición reunió a figuras nacionales como Reik, Belinda, Aleks Syntek y Panteón Rocoó, ee internacionales como Slipknot, Ozuna, Nicky Jam y Vilma Palma e Vampiros, augura un cartel de la misma índole.